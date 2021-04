La Rete: «Un museo per tramandare l'arte dei burattinai»

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo scorso 21 aprile, durante la seduta del Consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità la mozione proposta dal gruppo “Cambiamo” riguardante l’istituzione a Vercelli de "Il teatro del Bicciolano".

Il progetto, realizzato in collaborazione tra la “Famiglia d’Arte Niemen” e l’associazione “La Rete – Consulta per la promozione del territorio Vercellese”, è stato ripetutamente presentato alle diverse amministrazioni cittadine, ma solo adesso ha ottenuto l’ufficializzazione. Esso è rivolto alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della Famiglia d’Arte Niemen, espressione ed eccellenza della città di Vercelli, tramite l’apertura di uno spazio polifunzionale di pubblica fruizione in cui tale patrimonio possa essere conservato, tutelato e valorizzato e, soprattutto, trasmesso alle future generazioni per non interrompere una tradizione viva creando anche, possibilmente, professionalità in grado di continuarla e diffonderla.

Vercelli è una delle capitali del teatro di figura italiano. La tradizione del teatro dei burattini che qui è nata non solo è plurisecolare, ma è ancora vivissima, grazie alla storica Famiglia d’Arte Niemen: gli ultimi burattinai che mantengono ancora oggi fedelmente viva la voce di Gianduja, in Piemonte e in Italia. Si tratta di una ricchezza unica, non solo per quanto concerne lo spettacolo popolare, ma anche un punto di vista linguistico: un autentico patrimonio immateriale che andrebbe salvaguardato e tramandato alle generazioni future, così come i “tesori” di famiglia che i Niemen custodiscono con cura e dedizione: centinaia e centinaia di burattini, fondali, copioni, che hanno attraversato i secoli e sono appartenuti alle più gloriose compagnie piemontesi.

Questa collezione storica è un unicum in campo nazionale. Ne è una riprova il successo della mostra “Il nostro antico popolo di legno” allestita nel 2016 al museo Leone da “La Rete”, che ha avuto l’onere di fregiarsi del patrocinio dell'Unesco. All’esposizione permanente di una parte di tali materiali, si affiancheranno mostre temporanee a tema, rassegne e festival per ampliare l’offerta culturale e la capacità attrattiva e turistica della città. L’”Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare”, partner dell’iniziativa, curerà in particolar modo questo aspetto mettendo a disposizione anche le proprie collezioni.