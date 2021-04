“I grandi campioni: Bobby Fischer”: serata con il Circolo Scacchistico

Dando seguito al graditissimo corso di scacchi gratuito on line, il Circolo Scacchistico Vercellese propone altre iniziative per avvicinare al gioco sia dal punto di vista agonistico che da quello culturale.

In aggiunta al torneo – ancora in svolgimento – tra gli allievi che hanno seguito il corso, verranno offerte altre occasioni d’incontro con i temi più disparati.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 29 aprile alle ore 21 in cui il candidato maestro Sergio Pesaresi terrà una conferenza dal titolo “I grandi campioni: Bobby Fischer”.

La partecipazione al seminario si potrà ottenere scrivendo un’e-mail all’indirizzo vercelliscacchi@libero.it per ottenere le credenziali sulla piattaforma Zoom.