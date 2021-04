«Grazie per tutto l'appoggio dato al Soggiorno Anziani»

Gentile direttore,

Vogliamo ringraziare L’Amministrazione Comunale di Tronzano Vercellese, tutte le Associazioni del Comune di Tronzano e tutti coloro che a titolo personale hanno preziosamente contribuito e sono state vicine agli Anziani e al personale del Soggiorno Anziani di Via Montegrappa 15 in questi mesi difficili.

La struttura Soggiorno Anziani infatti ha ricevuto in dono molti strumenti di vario genere, materiale e soprattutto collaborazione utile ad affrontare la situazione di emergenza che tutti siamo ormai abituati a vivere. Non è da sottovalutare come questo sia stato utile anche come sostegno morale.

Poche righe non sono sufficienti per esprimere quanto questo sia importante per noi e quanto lo sia soprattutto per gli anziani che soggiornano presso la struttura.

Euro & Promos è una Cooperativa che si occupa di servizi in ambito socio educativo, servizi alla persona in strutture residenziali, semi residenziali e sul territorio e opera in diverse realtà a livello nazionale. Gestisce in concessione, dal 2014, Il Soggiorno Anziani.