Ciclismo, aperto a Pianezza il nuovo circuito ‘Pump Track’

Ha aperto i battenti sabato 24 aprile alle ore 14 il nuovo, avvincente circuito ciclistico dedicato agli appassionati di evoluzioni con le mountain bike ‘Pump Track Pianezza’.

L’avveniristico impianto sito in Via Musinè 26 presso l’omonimo comune dell’hinterland torinese, realizzato dalla svizzera ‘Velosolutions’, leader mondiale del settore, si configura tra le strutture moderne più innovative attualmente esistenti.

Tra i primi a percorrere la pista il valente Torquato Testa, 27enne italiano tra i più famosi in tale disciplina, che si è prodotto in una serie di esercizi mozzafiato con tanto di capriole volanti e altrettante figure stilistiche da brivido eseguite in sella alla propria inseparabile bike.

E, insieme a lui, anche bambini, adolescenti e giovani tutti rigorosamente in sella con mascherina indosso e nel rispetto delle distanze di sicurezza, grazie all’ottimo lavoro di squadra di un’organizzazione efficace ed efficiente presente sul posto.

Per Antonio Castello, primo cittadino amatissimo per aver contribuito a migliorare su più fronti la qualità della vita locale facendo di Pianezza uno tra i municipi più ambiti a livello residenziale fra quelli che gravitano attorno al capoluogo piemontese, “Si tratta di un progetto nato dall’attuale Amministrazione e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, condiviso con partners di prestigio fra cui in primis il nostro concittadino Cristiano Bilucaglia, presidente di ‘uBroker Srl’ che ringrazio a nome della collettività per aver donato un generoso contributo affinché l’opera potesse veder luce in questi meravigliosi termini”. Per poi proseguire: “Siamo consapevoli di esserci dotati di un’attrazione con cui potenziare l’offerta ludico-sportiva per i giovani del territorio, e che abbiamo il dovere di mettere a disposizione di tutti gli sportivi per creare sinergia con il mondo dello sport e con chi ne fa parte. Un segnale importante soprattutto nel segno della convivenza positiva, della possibilità di incontro, visti i tempi: il nostro modo per dire che finalmente possiamo ricominciare nel segno della possibilità di rincontrarsi. Motivo per cui abbiamo altresì potenziato la presenza delle aree fitness nei parchi urbani perché ciò avvenga nel migliore dei modi”.

Esprime viva soddisfazione Cristiano Bilucaglia, Fondatore e Presidente di ‘uBroker’, già eletto nel 2015 ‘Imprenditore dell’Anno’ per aver creato nella confinante Collegno la prima multiutilities company in grado di azzerare le bollette di luce e gas (Canone Rai e accise incluse), che da stimato mecenate e praticante di ciclismo agonistico ha da subito creduto nel valore dell’iniziativa. “In questo momento di ristrettezze che precedono la tanto attesa riapertura – esordisce il noto industriale - abbiamo voluto dare il nostro contributo a un’opportunità aggregativo-costruttiva preziosa e rivolta ai giovani che hanno vissuto un anno terribile, forse anche un anno e mezzo. Il nostro ardente desiderio, in linea con quello dell’Amministrazione Comunale con cui abbiamo collaborato in simbiosi perfetta, è che questo sia solo l’inizio, un auspicio per una seconda parte del 2021 decisamente in controtendenza rispetto a quanto sinora da tutti vissuto, ma anche per un 2022, un 2023 e per un futuro ininterrotto di grande apertura, solidarietà e condivisione diffusa”, conclude entusiasta Bilucaglia.