19enne di Portula muore al Lago di Avigliana, tragedia nel Biellese

Tragedia in Valsessera per la morte di una ragazza di 19 anni, originaria dello Sri Lanka, morta sabato pomeriggio al Lago di Avigliana, nel Torinese, nel corso di una gita con amici. Non è ancora nota la dinamica dell'accaduto ma secondo le prime ricostruzioni la giovane si sarebbe immersa in acqua senza più tornare a galla.

Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori, giunti sul posto insieme ai Carabinieri e Vigili del Fuoco. La ragazza era originaria di Portula e la comunità biellese è sotto shock. “Tragedie simili ti lasciano l'amaro in bocca – confida il sindaco Fabrizio Calcia Ros – Ci sono rimasto davvero male. L'amministrazione si unisce al dolore della famiglia”.