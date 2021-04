Prima di pianificare delle vacanze indimenticabili in Australia vi serve un visto!

L'esperienza australiana può andare oltre le avventure nelle incredibili città, nell'entroterra e nei paradisi marini. C'è un'incredibile varietà di paesaggi e culture in tutto il continente, ma pianificare il primo viaggio perfetto non deve essere un'esperienza travolgente.

Lasciate che i vostri interessi vi guidino mentre pianificate un'avventura indimenticabile e vivrete il meglio degli eventi, delle destinazioni e delle esperienze che il paese ha da offrire. Prima però di procedere nell'organizzare il vostro viaggio, assicuratevi di avere il visto di ingresso nel Paese. Infatti, prima di sbarcare in questo continente dall'altra parte del mondo e immergervi nell'esostismo australiano e nel cambio di scenario è indispensabile Richiedere il visto turistico per l’Australia.

Come richiedere il visto e ottenerlo?

Se desiderate andare in Australia per visitare il paese o per visitare amici o familiari, oppure se viaggiate per attività professionale (viaggi di lavoro), dovete richiedere e ottenere un visto turistico prima di partire.

Un visto turistico vi consente di:

Visitare e rimanere nel paese finché il visto è valido, studiare per un massimo di 3 mesi: se prevedete di studiare più a lungo, è meglio optare per un visto specifico: visti per studenti.

Per volontariato, nessuna retribuzione dovrebbe essere ricevuta e il vostro lavoro non dovrebbe prendere il posto di un australiano che avrebbe potuto essere pagato per lo stesso tipo di lavoro.

Viaggio di lavoro: con questo termine si intende un viaggio allo scopo di partecipare a riunioni professionali nell'ambito della propria attività, stringere collaborazioni, negoziare contratti, andare a un convegno, ecc. La ricerca di lavoro non è una delle condizioni per il rilascio di un visto turistico.

Esistono 3 tipi principali di visti turistici per l'Australia, abbastanza simili nell'aspetto o nel nome, ma che tuttavia presentano alcune peculiarità che dovreste conoscere: eVISITOR (sottoclasse 651),

ETA, (sottoclasse 601) e VISITOR VISA (sottoclasse 600).

Visto per una breve visita: visa eVisitor o ETA

L'eVisitor o l'ETA sono due visti a breve termine, 3 mesi al massimo in loco per ogni visita, perfettamente adatti a un progetto di vacanza a breve termine in Australia. Comunque questi due visti vengono rilasciati per un anno intero! Quindi nulla vi impedisce di effettuare più soggiorni di 3 mesi per un periodo di 12 mesi con lo stesso visto turistico ETA o eVisitor.

Per una visita a lungo termine: optare per il visto visitatori (sottoclasse 600)

Se sapete già che rimarrete in Australia per più di 3 mesi vi conviene optare per il visto per visitatori, per un periodo di 3, 6 o 12 mesi. Naturalmente anche in questo caso la richiesta di visto dovrà essere conforme a quella di un visto turistico. Non potrete quindi lavorare e ricevere alcun compenso. Nel caso di una richiesta di visto di 6 mesi o più, potrebbero essere richiesti alcuni documenti giustificativi:le vostre risorse economiche per soddisfare le vostre esigenze durante questo periodo. Allo stesso modo, la vostra assicurazione sanitaria che vi coprirà in Australia durante questo periodo.

Se invece desiderate immigrare e lavorare in Australia, è sicuramente attraverso il lavoro, cioè la vostra professione, le vostre capacità e la vostra esperienza professionale che troverete la porta di accesso a quest'isola-continente così ambita.

Cos'è un visto di lavoro?

I visti di lavoro possono essere classificati in due grandi categorie: visti indipendenti, visti sponsorizzati da aziende australiane o nominali. A seconda del tipo di visto, il visto sarà accompagnato da una residenza temporanea o da una residenza permanente.

Ci sono una moltitudine di visti di lavoro e alcuni, molto specifici, possono essere adattati al vostro caso particolare. Indipendentemente da ciò, è sempre utile chiedere consiglio a un esperto di immigrazione australiano che sarà in grado di guidarvi in base alla vostra situazione. Se volete lavorare in Australia avrete bisogno di un visto di lavoro adatto al lavoro che intendete svolgere. Infatti il ​​tipo di visto che potrete ottenere dipenderà dalla durata del vostro soggiorno e dalla vostra professione.

Quest'ultima deve comparire nell'elenco delle competenze e delle professioni idonee per i visti di lavoro in Australia chiamate anche abilità strategiche a medio e lungo termine o nell'elenco delle professioni qualificate a breve termine. Non tutti i visti di lavoro richiedono uno sponsor, ma avere uno sponsor può aumentare le vostre possibilità di ottenere un visto.