Crescentino: 6 classi in quarantena alla scuola elementare

Sei classi della scuola elementare di Crescentino sono in quarantena, con modalità diverse, a causa di contatto con un caso positivo avvenuto a mensa. A fare il punto della situazione è il sindaco della cittadina, Vittorio Ferrero, in un post.

«Una classe ritornerà a scuola mercoledì - spiega -; tre 3 delle restanti cinque sono interessate completamente dalla quarantena, mentre per le altre due l’isolamento riguarda solo il 5% della classe, la percentuale coinvolta nel contatto avvenuto durante la mensa scolastica».

La primaria di Crescentino, complessivamente, conta 20 classi e le modalità per il rientro sono quelle disposte dal Sisp dell'Asl To4: «Ho sentito più volte il dirigente scolastico e anche il Sisp - spiega ancora Ferrero -. Quest’ultimo al momento non acconsente al rientro in classe con tampone negativo senza aver terminato i 14 giorni di quarantena».