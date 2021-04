Cirio e Icardi scrivono a Figliuolo: «Servono più dosi di vaccino per il Piemonte»

Il Piemonte ha somministrato il 97,1% delle dosi di vaccino Pfizer ricevuto finora e, fino a alla nuova consegna prevista tra mercoledì e giovedì, dovrà farsi bastare le 31mila dosi attualmente in magazzino. Per questo l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e il presidente della Regione, Alberto Cirio, hanno scritto al presidente del Consiglio e Draghi e al generale Figliuolo chiedendo che la distribuzione di vaccini alle Regioni sia proporzionata alla popolazione target in fase di vaccinazione, e non a quella generale. In questo modo non si penalizzerebbe un territorio come quello piemontese, che ha un numero di over60 maggiore rispetto ad altre parti d’Italia e rischia di non ricevere con tempestività la quantità di dosi necessaria per metterli in sicurezza.

Il Piemonte è tra le Regioni che fin dall’inizio della campagna vaccinale hanno fornito buone performance, procedendo a ritmo veloce e spedito, e in questa fase le seconde dosi rappresentano già una quota importante di quelle somministrate giornalmente.

Per garantire i richiami senza penalizzare la prosecuzione delle immunizzazioni con prima dose di over70, 60-69enni e soggetti fragili, Cirio e Icardi chiedono dunque uno sforzo in più al Governo. E, intanto, tracciano un quadro della situazione per quanto riguarda scorte e somministrazioni.

Per quanto riguarda le scorte, i magazzini ha 31 mila dosi di Pfizer (somministrato il 97,1% di 1.073.800 dosi totali ricevute finora, la prossima consegna di 155mila dosi dovrebbe essere in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 aprile); 67mila dosi di Moderna (somministrato il 55,2% delle 149.200 dosi totali ricevute finora, le dosi disponibili vengono usate per i richiami) e 35mila dosi di AstraZeneca (somministrato l’89,3% delle 332.400 dosi totali ricevute finora).

Sul versante delle somministrazioni, invece, dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.422.474 dosi (di cui 419.778 come seconde), corrispondenti al 90,7% di 1.568.200 finora disponibili per il Piemonte: nella giornata di lunedì sono stati vaccinate 19.460 persone: a 4.156 di loro è stata somministrata la seconda dose.