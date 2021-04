Pagelle della Pro (sconfitta dal Piacenza)

SARO: 6

Una disattenzione iniziale, una gran parata e due gol subiti, ma senza responsabilità

CLEMENTE: 5,5

Macina chilometri e lotta, ma lo abbiamo visto giocare meglio

MASI: 5,5

Ha qualche responsabilità, soprattutto sul secondo gol

HRISTOV: 6

Non è al massimo della forma, ma si guadagna la pagnotta.

IEZZI: 6

Grande prestazione in fase di possesso, meno convincente in fase difensiva (anche se fa un salvataggio niente male), merita comunque la sufficienza per la tenacia con cui ha giocato.

AWUA: 6,5

Un gran primo tempo, cala nei minuti finali per il gran correre. Il migliore della Pro.

EMMANUELLO: 5,5

Non è ancora al meglio, ma sta recuperando la forma.

DELLA MORTE: 6

Davanti è l'unico che cerca di fare male.

ROLANDO: 5,5

Parte bene, ma poi si perde, troppo evanescente.

ZERBIN: 5-

Irriconoscibile.

COMI: 5,5

Partita anonima.

ERRADI: n.g.

(Buona prova, comunque, nei pochi minuti in cui ha giocato)

COSTANTINO: n.g.

ROMAIRONE: n.g.

MODESTO: 6

Il covid gli ha segato la squadra. Troppi elementi fuori, impossibilità di predisporre allenamenti finalizzati all'intensità, che è stata l'arma vincente. Insomma: fa quello che può, e deve cercare di recuperare una squadra che è stanca, soprattutto mentalmente.