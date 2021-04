Gelo al Piola: Piacenza in vantaggio

Pro Vercelli-Piacenza 0-1

Marcatori Cesarini (P) al 28'

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Iezzi; Clemente, Awua, Emmanuello, Rolando; Della Morte, Zerbin, Comi. A disposizione: Tintori, Scalia, Romairone, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Costantino All. Modesto.

PIACENZA (3-5-2): Stucchi; Simonetti, Tafa, Battistini; Pedone, Corbari, Palma, Suljic Gonzi; De Respinis, Cesarini. A disposizione: Libertazzi, Martimbianco, Miceli, Scorza, Maio, Saputo, Lamesta, Babbi, Galazzi, Breganti, Visconti, Cannistrà. All. Scazzola.

Arbitro Collu di Cagliari

Ammoniti: Iezzi, Masi della Pro Vercelli; Battistini del Piacenza.

PRIMO TEMPO

Pro Vercelli schierata con il 4-2-3-1.

Davanti a Saro i centrali sono Hristov e Masi, Clemente a destra e Iezzi a sinistra sono i laterali bassi. In mediana Awua ed Emmanuello. Davanti, Della Morte a destra, Zerbin a sinistra con Rolando mezzapunta con licenza di sovrapporsi in fascia, Comi unica punta.

5': Indecisione di Saro, palla a Pedone che spara alto.

6': Palla per Zerbin in area, tiro moscio, ma moscio tanto.

11': grande Awua. Recupera una palla nella corsia laterale sinistra e sventaglia sulla destra per Zerbin, palla ancora ad Awua che porge a Clemente, ma la conclusione è neutralizzata dalla difesa ospite.

19': palla a Comi in area, tiro ribattuto, palla a Della Morte, tiro ribattuto... Difesa del Piacenza ben impostata da Scazzola, a cinque.

21': ci prova anche Awua, servito da Comi: tiro ribattuto.

23': ingenuità di Iezzi, ammonito

26': traversone velonoso di Gonzi, gran salvataggio di Iezzi. Angolo per il Piacenza, ancora un angolo: la difesa della Pro è schierata, spizzata di De Respinis e Cesarini salta più in alto di tutti: Piacenza in vantaggio al 28'.

29': ancora il Piacenza pericoloso con un tiro ravvicinato, para Saro.

43': Iezzi vince un rimpallo, palla a Zerbin, che incespica.

44': gran sinistro dal limite di Della Morte, la palla sfiora il palo alla sinistra del portiere ospite.