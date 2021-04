L'omaggio di Vercelli ai Caduti per la Libertà. Borgosesia intitola i giardini a Lea Schiavi

L'omaggio al monumento della Resistenza in parco Camana

Un 25 Aprile nel segno di sobrietà e speranza, ma senza pubblico. Nella mattina di domenica, omaggio ai Caduti per la Libertà, con la posa delle corona d'alloro in piazza Cesare Battisti, al monumento della Resistenza di piazza Camana e al monumento ai Partigiani del rione Cappuccini. Nessun discorso, ma lo squillo della tromba di un soldato delle Voloire - che ha eseguito il Silenzio - ha accompagnato il sindaco Andrea Corsaro, il presidente della Provincia Eraldo Botta, il prefetto Francesco Garsia, monsignor Giuseppe Cavallone, la presidente di Anpi Vercelli, Elisabetta Dellavalle, il generale Vincenzo Russo, in rappresentanza delle associazioni d’arma e il partigiano Renato Giara “Sorcio”, 96 anni, durante l'omaggio ai Caduti. Sulla pagina Facebook di Anpi Vercelli è possibile ascoltare, proprio dalle parole di Giara, un interessante spaccato di vita vercellese, civile e partigiana.

Le manifestazioni per il 25 Aprile proseguono nel pomeriggio con l'adesione dell'Anpi Vercelli all'iniziativa nazionale per la posa di un omaggio floreale alle strade e alle lapidi che ricordano i partigiani caduti, mentre, fino alle 13, il Comitato Vercelli Antifascista ha tenuto un presidio in piazza Camana.

A Borgosesia, l'amministrazione comunale ha celebrato la ricorrenza, oltre che con l'omaggio al sacrario della piazza, con l'intitolazione dei giardini delle scuole alla giornalista Lea Schiavi, nata e Borgosesia e uccisa proprio nel corso della seconda guerra mondiale.

