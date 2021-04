Modesto: «Stavolta bisogna vincere per la classifica»

E' di poche parole l'allenatore della Pro Vercelli, alla vigilia dell'incontro con il Piacenza di Scazzola. Per la prima volta dice che bisogna vincere per la classifica. Vincere, insomma, per confermare che quest'annata è positiva.

«Sarà una partita tosta, il Piacenza gioca bene in fase difensiva per poi puntare sulle ripartenze, e lavorano molto bene sulle seconde palle. Senza dimenticare che sono pericolosi anche nei calci piazzati» dice Modesto.

«I ragazzi – prosegue - sono pronti, vogliono dimostrare che alla fine il lavoro paga. Dobbiamo essere bravi a fare risultato, importante per la classifica.»

Il ritiro per preparare le partite con Pontedera e Carrarese?

«Ora pensiamo alla gara di domani. Il ritiro comunque è una buona cosa da parte della Società»

Come stanno Mezzoni e Carosso?

«Mezzoni purtroppo si è fermato, dopo il brutto infortunio, Carosso è a disposizione.»

Il terzo posto è un obiettivo?

«Siamo stati primi in classifica, oppure secondi, oppure terzi. Vogliamo fare bene, certo, è un obiettivo.»

Comi contro il Lecco è stato fuori per scelta tecnica?

«Tanti giocatori non si sono allenati. Mando in campo chi sta meglio, in questa squadra hanno giocato tutti. Su Comi: è stata una scelta tecnica perché avevo ipotizzato un certo tipo di gara, ma poi ne è uscita un'altra. Costantino comunque non ha fatto male.»

Cosa pensa delle positività riscontrare nel gruppo squadra dell'Alessandria

«Può succedere, si sa. So le difficoltà che abbiamo avuto noi. Siamo stati bravi a tenere alta la tensione, ma qualcosa, quando succede, qualcosa perdi.»

