Lega, FI e FdI: «Dal Pd... parole, parole, parole. Intanto noi lavoriamo»

Riceviamo e pubblichiamo.

Abbiamo avuto modo di leggere dai giornali l’ennesimo comunicato stampa con il quale il Pd vercellese tenta di dimostrare la sua esistenza in vita: potremmo stupirci ancora della capacità di mistificare la realtà delle cose che contraddistingue la linea politica della sinistra se non fosse che l’immobilismo amministrativo palesato nel quinquennio da loro amministrato precedentemente non certifichi la loro capacità di locuzione fine a se stessa.



In buona sostanza affermano che la gestione delle risorse economiche comunali posta in essere dalla Giunta Corsaro sarebbe poco attenta alle fasce più deboli, indifferente al tema ambientale e, in definitiva, meritevole di biasimo politico: è tutto esattamente al contrario. Perché il sindaco Andrea Corsaro, con tutte le forze politiche che sostengono l’Amministrazione comunale, sta operando con determinazione e lungimiranza al servizio dei cittadini, delle famiglie e delle imprese vercellesi, con particolare sensibilità verso quelle situazioni di difficoltà sociale che si evidenziano anche per via dell’attuale momento di emergenza.



A titolo di esempio ricordiamo agli smemorati del Pd alcuni fatti, perché noi preferiamo parlare di cose concrete e non di aria fritta: noi stiamo ultimando i lavori per la nuova piscina e programmato un piano triennale dei lavori pubblici molto robusti, abbiamo moltiplicato gli sforzi economici per famiglie e imprese in difficoltà, stiamo lavorando per rendere Vercelli più bella, più pulita e più verde.



Mentre noi lavoriamo il Pd persiste nella sua strategia ipocrita di falsificazione della realtà, incurante delle vere necessità dei vercellesi e della nostra città: insomma, mentre noi parliamo con i fatti, loro loro continuano solo a produrre parole.