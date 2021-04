Quarona, contagi in risalita. L'appello del sindaco: «Evitate feste tra amici e assembramenti»

Contagi in risalita a Quarona, dove la trasmissione del virus - per lo più all'interno di gruppi familiari - ha riportato a quota 44 il numero delle persone positive. Il 10 aprile, quando anche il centro valsesiano stava seguendo la tendenza del resto della provincia, i positivi erano 31.

«La situazione del nostro paese non è in miglioramento - rileva in un post in sindaco, Francesco Pietrasanta -: questa mattina ho sentito le autorità mediche per fare il punto. E' probabile che ci siano stati più focolai dovuti a importanti assembramenti. Primi indiziati cene allargate e feste in luoghi privati. Il Sisp ha avviato un’analisi dei contagi per risalire ad altri probabili vettori o asintomatici che stanno diffondendo il virus».

Così, facendo appello al buonsenso dei cittadini affinché evitino situazioni di potenziale rischio, Pietrasanta spiega di aver disposto «controlli serrati sui luoghi pubblici. Le forze dell’ordine potenzieranno i controlli insieme alla Polizia locale. Questo servirà a contenere altre diffusioni in attesa di avere un quadro generale sui contagi e capire se ci sono rischi di focolaio o se il peggio è passato».

La richiesta, rivolta a tutti, è di fari ricorso al buonsenso: «Chiedo a tutta la popolazione la massima collaborazione - conclude Pietrasanta -. Evitate assembramenti; evitate cene o riunioni private con amici o parenti. Rimanete col vostro nucleo famigliare e, fuori casa, indossate la mascherina, igienizzatevi le mani e mantenete il distanziamento».