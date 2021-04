Un 25 Aprile tra eventi online e fiori sulle lapidi e nelle vie intitolate ai partigiani

Come nel 2020 anche quest'anno cerimonia senza pubblico per l'anniversario della Liberazione

Sarà un 25 Aprile senza corteo ma vissuto con molti appuntamenti online e individuali quello che, domenica, celebrerà il 76° anniversario della Liberazione. Numerosi gli appuntamenti che l'Anpi di Vercelli ha organizzato già a partire da sabato 24 aprile quando i volontari saranno per tutto il giorno in via Cavour con un banchetto informativo che verrà poi ripetuto anche domenica mattina.

Intanto sulla pagina Facebook di ANPI Vercelli sono state pubblicate le interviste di Samuele Giatti al partigiano vercellese Renato Giara (CLICCA QUI). che, già pubblicate on line dalla testata VercelliYouth, descrivono in pienezza il periodo della Resistenza e gli avvenimenti più importanti accaduti in zona. E' inoltre on line anche una preziosa testimonianza di Teresio Pareglio, il partigiano Euclide, a lungo presidente dell'Anpi della Provincia di Vercelli (CLICCA QUI).

Domenica 25 aprile, indicativamente tra le 10 e le 11: come ogni anno anche nel 2021 ci saranno le tre cerimonie di deposizione delle corone e di onore ai caduti nei luoghi strategici per la nostra città: Piazza Cesare Battisti, il monumento di Parco Camana e quello dei Cappuccini. Saranno tre momenti svolti alla presenza di un ristrettissimo numero di autorità civili, militari ed ecclesiastiche, come prevede il protocollo in questo momento di pandemia.

«Contemporaneamente - spiega Elisabetta Dellavalle, presidente di Anpi Vercelli - partiranno le nostre iniziative, a partire dalle ore 10 del 25 aprile 2021, ospitate sulla nostra pagina Facebook: video lezione del professo Massimo Cavino (Costituzionalista, docente UPO) sul tema “ 25 aprile oggi. La Libertà che ci dobbiamo meritare“; “La MIA voce per la TUA”: i Giovani leggono le Lettere dei Condannati a morte della Resistenza italiana, un progetto realizzato dagli alunni della 3A del Liceo Economico sociale dell’Istituto Superiore Lagrangia di Vercelli e da ANPI Sezione Città di Vercelli; Scritta sui monti. Riflessioni artistiche sulla Costituzione – Potrete trovare il Bando di Concorso per partecipare sulla pagina fb di ANPI sez. Varallo e Alta Valsesia, informarvi a info:anpi.varallo@yahoo.it e al 3393286107. Concorso artistico di ANPI Varallo in collaborazione con Anpi città di Novara e Anpi città di Vercelli.

Inoltre, dalle 16 in poi, Anpi aderisce al progetto nazionale "Strade di Liberazione" invitando i cittadini a portare un omaggio floreale nelle vie ed alle lapidi che, in città, sono dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i.

«Il tutto - spiega Dellavalle - dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative anti-covid, per cui non dovranno essere più di due le persone a compiere il gesto simbolico, possibilmente un giovane ed un adulto. In questo modo il 25 aprile il Paese si ritroverà riunito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia. Un fiore che diverrà una luce accesa sul sacrificio di tante donne e donne da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione».

Lapidi e cippi a Vercelli si trovano al Centro anziani dell'Isola (in ricordo di Agosti, Cena, Camana, e Casalino); al circolo Arci Francesco Leone di corso Prestinari (in ricordo di Bullone, Fariolotto, Francese, Terzolo), alla chiesa del Sacro Cuore corso Randaccio Belvedere (Bertucci, Boccardo, Manzone, Orlando); al Poligono di tiro (Andreuzzi, Cassetta, Mosca, Visentin); sotto il porticato del Municipio (Agosti, Bergantin, Bertini, G. Bertotti, R. Bertotti, Bertucci, Boccardo, Braghin, Camana, Candian, G. Casalino, R. Casalino, Cassetta, Castagneri, Corradino, D’Azzo, Dellavalle, Delù, Fariolotto, Fornaro, Francese, Gastaldi, Gibin, Gonella, Innocenti, Lesca, Lessio, Manzone, Micheletti, Negro, Orlando, Passarella, Re, Rigola, Sereno, Suman, Terzolo); ub via Walter Manzone 29 (Lorenzina Unio); in corso de Rege 98 (Dall’Acqua e Angelino); al cimitero di Biliemme Mausoleo dei partigiani e Lapide sul muro della fucilazione; ai Cappuccini Lapide sulla facciata della scuola “De Amicis” (G. Bertotti, R. Bertotti, Bodo, Casalino, Corradino, Ferraris,Fornaro, Lesca, Negro, Ranghino, Rosso, Sereno) e Mausoleo nel cimitero rionale; a Cascine Stra (Carenzo e Roncarolo), mentre le strade intitolate ai caduti della Resistenza a Vercelli sono via Rosanna Re, via Ermanno Agosti, via Livia Bianchi, via Gino Boccardo, piazza Pietro Camana, via Renato Casalino, via Angelo Cena, Largo Mario D’Azzo, via Giuseppe Failla, corso Giovanni Gastaldi, via Walter Manzone, corso Giuseppe Rigola, piazza Pietro Pajetta, piazzetta e giardini XIV Martiri ai Cappuccini.

Nei comuni vicini che fanno riferimento ad Anpi Vercelli le lapidi commemorative sono ad Arborio, in via Cattolana c/o la Casa di Riposo (Antoniazzi e Tagliabue); Asigliano, facciata del Palazzo comunale (Salis e Tugnolo); Borgovercelli, cippo sul piazzale del cimitero (Alicante e Vigino); Costanzana facciata del Municipio (Lorenzina Unio); Caresanablot piazza don Secondo Pollo (Suman e Tarenghi); Quinto, facciata del Palazzo comunale (Edmondo Negri); Stroppiana facciata del Municipio, interno della chiesa parrocchiale (Qualetti, Carenzo e Roncarolo), chiesa del Cimitero (Carenzo e Roncarolo); Villata cippo di Pietro Quaglietti al cimitero e cippo di Franco Gila di fronte alla Cascina Baraggia tra Villata e Borgovercelli).