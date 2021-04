Risultato positivo lo scorso novembre, si contagia di nuovo a causa della variante svizzera

A novembre era risultato positivo al Covid-19 e ora è stato re-infettato dalla variante svizzera, che presenta caratteristiche di alta infettività, sulla tipologia di quella inglese e, come quest’ultima, risulterebbe efficacemente contrastabile con gli attuali vaccini.

E' un uomo 57enne, residente nel territorio dell’Asl To4, il primo soggetto sul il laboratorio di Candiolo, con la collaborazione del gruppo bioinformatico dell’IIGM (ente di ricerca della Compagnia San Paolo), ha individuato il primo caso in Piemonte di variante svizzera del coronavirus Covid-19.

Il contagiato al momento sta bene e non presenta sintomi di rilievo. A rendere nota l'avvenuta identificazione della variante è una nota stampa della Regione. La variante svizzera, da non confondersi con la variante indiana rilevata in Svizzera, presenta caratteristiche di alta infettività, sulla tipologia di quella inglese e, come quest’ultima, risulterebbe efficacemente contrastabile con gli attuali vaccini.

Si tratta della quarta mutazione virale del Covid-19 riscontrata fino ad ora in Piemonte. Oltre alla svizzera, infatti, sono state già individuate sul territorio piemontese le varianti inglese (che rimane la prevalente, con una percentuale di diffusione superiore al 90 per cento), brasiliana e sudafricana.

«Manteniamo alta la guardia sulle mutazioni del virus – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – e prendiamo atto che il monitoraggio sta garantendo un attento e tempestivo controllo della situazione epidemiologica. Nel caso delle varianti brasiliana e sudafricana, grazie alla capacità di tracciamento e, quindi, di isolamento del contagio messo in atto sul nascere dal sistema sanitario regionale, l’infezione non sembra aver trovato diffusione. Rimane fondamentale la campagna vaccinale per limitare il più possibile lo svilupparsi della malattia».