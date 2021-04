"Dante 700" chiude con il canto di Paolo e Francesca

Ultimo appuntamento, alle 21, sui canali socia del Comune, per la rassegna dantesca promossa in occasione dei 700 anni della morte del Sommo Poeta.

Dopo Ulisse e il Conte Ugolino, "Infin che il mar fu sovra noi richiuso" sarà dedicato, per l'appuntamento conclusivo, al canto di Paolo e Francesca la cui vicenda viene ripercorsa da Federico Grassi con lo sfondo delle opere del museo Borgogna. Come sempre l'introduzione alla serata è a cura di Paolo Pomati.

Intanto è già possibile tacciare un primo bilancio delle precedenti serate. «Abbiam avuto numeri davvero alti di visualizzazioni - dice in una nota l'assessore Gianna Baucero, che ha seguito la realizzazione del progetto per conto del Comune -. Sono molto contenta di questo risultato e dei commenti più che positivi ottenuti. Abbiamo già avuto tante richieste per una prosecuzione.... Per il momento dobbiamo ringraziare i protagonisti, coloro che appaiono in video e coloro che hanno operato, con grande professionalità, dietro le telecamere, nell'ombra, per realizzare eventi di alto livello artistico e tecnico. Desidero quindi esprimere il mio più vivo ringraziamento e rivolgere un fortissimo applauso a questo team eccellente, dando l'appuntamento a venerdì 23 aprile, sempre alle 21 e sempre sui canali istituzionali della città di Vercelli».