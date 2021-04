Pro Vercelli: dopo Piacenza, cinque giorni di "ritiro toscano"

Cinque notti in Toscana, in ritiro per affrontare al meglio le ultime due trasferte.

Lo ha deciso il direttore generale Alex Casella «per non lasciare nulla di intentato» spiega il presidente Franco Smerieri.

Così, dopo l'ultima gara interna, domenica contro il Piacenza, tutti i ventisei giocatori, più lo staff più i dirigenti partiranno per la Toscana dove la Pro Vercelli affronterà prima il Pontedera e poi la Carrarese.

L'obiettivo è quello di mantenere il terzo posto.

(Uno sforzo anche economico, che però sottolinea la grande volontà di finire l'annata nel migliore dei modi.)