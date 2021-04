Albano: la Rsa riapre alle visite dei parenti

Concluso l’iter vaccinale a ospiti e operatori, la Rsa “Don Dario Bognetti” di Albano – gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e completamente Covid free – si prepara a riaprire alle visite dei parenti e ai nuovi ingressi.

«L’affetto e la vicinanza emotiva - spiegano dalla struttura - sono medicine altrettanto preziose di cui hanno bisogno i nonni che da oltre un anno sono costretti a vivere come reclusi».

Anche grazie alla complicità della primavera, gli ospiti e i loro parenti possono infatti incontrarsi all’esterno della struttura, disponendosi ai lati opposti di un tavolo con parete divisoria in plexiglass. All’interno della Rsa è invece stata allestita una “stanza degli abbracci” per quanti preferiscano un contatto fisico con l’ospite, sia pure mediato dal telo in plastica.

Le visite avvengono su appuntamento e sono autorizzate dal direttore sanitario, nel pieno rispetto delle linee guida emanate dalla Regione. Hanno in genere una durata massima di mezz’ora. Al visitatore, che si deve sottoporre al controllo della temperatura corporea e a un test rapido di negatività, vengono forniti i necessari dispositivi di protezione individuale. Eventuali piccoli regali vengono fatti depositare in una stanza e consegnati solo dopo la loro sanificazione mentre i doni alimentari vengono accettati solo se preconfezionati.

«Nella nostra struttura sono ripresi anche gli ingressi di nuovi ospiti: le famiglie stanno finalmente comprendendo come le Rsa siano ormai uno dei luoghi più sicuri» commenta la direttrice Giulia Rubinato. Il nuovo ospite – che deve presentarsi munito di un tampone molecolare negativo effettuato non oltre le precedenti 48 ore – viene collocato per un periodo di isolamento precauzionale di 14 giorni in una camera singola con bagno, adiacente a una zona filtro per il personale. Superata questa fase può finalmente integrarsi con tutti gli altri ospiti, beninteso dopo essersi sottoposto a un nuovo tampone nasofaringeo di controllo».