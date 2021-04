Ufficiale: da lunedì 26 aprile il Piemonte e Vercelli in zona gialla

La notizia era già nell'aria, ma l'ufficialità arriva ora dal presidente della Provincia, Eraldo Botta, al termine dell'incontro settimanale con il presidente della Regione, Alberto Cirio, con i prefetti, i colleghi presidenti di Provincia e i sindaci dei Comuni capoluogo. Da lunedì 26 aprile torna in vigore la zona gialla per tutto il Piemonte, tranne che per la provincia di Cuneo, dove la misura sarà valida a partire da giovedì 29 aprile, per completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali. Rispetto a prima resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Ecco nel dettaglio cosa cambia:

Scuole

In zona rossa va garantita la presenza di almeno il 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti; in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca”.

Per quanto riguarda l’università, “dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno”.

Bar e ristoranti