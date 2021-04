Attraversamenti intelligenti: ecco come funzionano - VIDEO

Prove di funzionamento, nella zona all'incrocio tra via Trino e via Borsi, per gli "attraversamenti intelligenti" realizzati in alcune zone della città nell'ambito del generale piano di revisione dell'illuminazione pubblica, partito tra il 2018 e il 2019.

In un video diffuso dall'assessore all'Ambiente, Patrizia Evangelisti, ecco come funziona, in orario notturno, l'attraversamento pedonale realizzato nei pressi dell'ospedale, in una zona molto trafficata della città.

Nel progetto originario di sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con il sistema a led, l'inserimento degli attraversamenti intelligenti era previsto, oltre che per via Trino, anche per altri tratti considerati “sensibili". Ora la fase di realizzazione sembra essere giunta alle battute finali.