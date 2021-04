Tesoro del Duomo: alla scoperta delle "Invenzioni barocche per l'arredo sacro"

Con le nuove disposizioni ministeriali, da mercoledì 28 aprile il Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli aprirà al pubblico, nei consueti orari (da mercoledì a venerdì 15-18 ad accesso libero; sabato 10-12 e 15-18 e domenica 15-18 su prenotazione entro il venerdì precedente).

Per festeggiare la riapertura, giovedì 29 aprile, alle 17, si svolgerà l'evento gratuito "Invenzioni barocche per l'arredo sacro", con lo storico dell'arte Dario Michele Salvadeo.

Viste le nuove disposizioni ministeriali, oltre alla partecipazione via web, sarà possibile presenziare all'evento direttamente negli spazi museali, per un numero massimo di 15 visitatori che potranno vedere dal vivo le opere oggetto dell'incontro.

Salvadeo, attraverso opere e documenti in gran parte inediti provenienti dall'Archivio Capitolare vercellese, ci condurrà alla scoperta delle suggestioni barocche presenti nella collezione del Museo del Tesoro del Duomo. Le suppellettili sacre appartenenti alla Cattedrale di S. Eusebio sono indissolubilmente legate ad una storia di committenze prestigiose e aggiornamento stilistico della chiesa vercellese. Il periodo barocco ha infatti segnato il passaggio tra le epoche, con riflessi artistici che per lungo tempo hanno influenzato non solo le suppellettili ecclesiastiche, ma l’intero apparato architettonico e decorativo delle chiese. La visita comprenderà opere forse poco note al pubblico non specialistico, raccontate anche attraverso i documenti conservati in Archivio Capitolare. Un patrimonio multiforme, oggi disponibili a tutti grazie anche ai nuovi legami della Fondazione. «Lo scorso 14 aprile - spiegano dal museo - siamo entrati a far parte degli enti nazionali e internazionali ospitati sulla piattaforma Google Arts & Culture. Online ad oggi più di 250 opere provenienti dal Museo del Tesoro del Duomo e dalla Biblioteca e Archivio Capitolare, pronte per essere viste, "navigate" e approfondite».

L'evento è realizzato grazie al contributo dell'Arcidiocesi di Vercelli e Fondazione CRV: per partecipare è necessario prenotarsi, entro il 28 aprile, inviando una mail a info@tesorodelduomovc.it oppure telefonando allo 0161 51650.