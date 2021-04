«Giornata della Terra? Solo per quello che fa comodo»

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi, 22 aprile, è la Giornata della Terra. Il nostro pianeta, si sa, non gode di ottima salute: inquinamento, effetto serra, scarsità di acqua e di risorse stanno minando l'ecosistema in maniera molto grave.



A tal proposito, l'ineffabile presidente del Consiglio comunale di Vercelli ci ricorda che ci sono dei comportamenti virtuosi da tenere per cercare di rispettare l'ambiente: tra gli altri fare la raccolta differenziata, usare poco i mezzi di trasporto inquinanti e non sprecare acqua.

Come non essere d'accordo? Peccato poi che queste belle parole trovino poco riscontro nella realtà dei fatti.



Forse per l'amministrazione comunale, di cui Locarni fa parte, l'utilizzo di pesticidi chimici in città rientra nelle buone pratiche per ridurre l'inquinamento.



Probabilmente anche l'aver autorizzato l'uso di 48.000 metri cubi di acqua potabile annui per l'impianto di pallet è un'azione indicata per ridurre il consumo di acqua.

Così come la circolazione di 7000 autoarticolati all'anno, sempre per fabbrica del pallet, contribuirà di sicuro a ridurre il Pm10 nell'aria.

Come sempre la coerenza è un optional per quest'amministrazione.