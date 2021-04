Campagna vaccinale: consegnate in Piemonte le prime 12.800 dosi di Johnson&Johnson

Sono state distribuite, in Piemonte, le prime 12.800 dosi di Johnson&Johnson, il vaccino monodose, creato con una tecnologia simile a quello AstraZeneca e, come quest'ultimo, consigliato per la fascia di età over 60.

Intanto sono 26.575 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate giovedì all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 6.241 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 6.259 gli over80, 5.574 i settantenni (di cui 1.841 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 10.693 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.323.896 dosi (di cui 399.848 come seconde), corrispondenti all’86,6% di 1.529.400 finora disponibili per il Piemonte, comprensive di quelle caricate in giornata dopo le consegne di nuove dosi di Pfizer e AstraZeneca.