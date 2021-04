Gomme moto, ecco le novità del 2021

Il 2021 dei brand costruttori di pneumatici per moto si caratterizza all’insegna delle novità: i principali protagonisti del mercato premium, infatti, hanno messo in commercio modelli nuovi e innovativi per accompagnare le uscite degli appassionati di due ruote, con prodotti sempre più all’avanguardia.

Le ultime novità in commercio per le moto

Nelle ultime settimane, quindi, i cataloghi dei rivenditori di pneumatici per moto si sono arricchiti di nuovi modelli, come possiamo vedere anche sul sito www.euroimportpneumatici.com , uno dei più riforniti e affidabili siti italiani del settore.

Da Michelin a Metzeler, da Pirelli a Bridgestone, i costruttori stanno proponendo le loro più recenti soluzioni per la mobilità su due ruote, rispondendo alle esigenze di un’ampia gamma di motociclisti.

Le proposte di Metzeler e Pirelli

Metzeler è probabilmente il primo nome che viene in mente quando si pensa a gomme per la moto: lo specialista tedesco, che in queste settimane ha confermato il titolo di “miglior brand produttore di pneumatici” per i lettori della rivista Motorrad, intende confermare il suo primato anche quest’anno grazie ai nuovi modelli in commercio.

Nello specifico, l’offerta per il 2021 di Metzeler vede la comparsa di cinque nuovi prodotti: Roadtec Scooter, modello pensato per il comparto scooter; Sportec M9 RR, pneumatico supersportivo; Racetec TD Slick, perfetto per l’utilizzo tra i cordoli; Roadtec 01 SE, pneumatico sport-touring dalle spiccate performance sportive; Tourance Next 2 per l’enduro stradale e le adventure bike di ultima generazione, creato grazie alla combinazione delle ultime tecnologie in quanto a materiali e processi.

Novità anche in casa Pirelli, l’azienda madre che controlla Metzeler ormai dal 1986: il prodotto del 2021 è senza dubbio il Diablo Rosso IV, la quarta generazione della celebre famiglia di pneumatici ad alte prestazioni, che promette ottimi livelli di grip, feedback preciso e controllo del veicolo, anche su bagnato. Sensazioni confermate anche dai primi test di guida con questo modello, che mettono in luce la rapidità di riscaldamento, il grandissimo equilibrio anteriore/posteriore e la neutralità in traiettoria.

La risposta di Bridgestone e Michelin

Si chiama Battlax Sport Touring T32 la risposta di Bridgestone, che punta dritto sul segmento Sport Touring candidando il suo modello a nuovo prodotto di riferimento: il T32 mette insieme le risposte a tutte le necessità di questa nicchia in termini di prestazioni, confidenza e sensazione di contatto in tutte le condizioni atmosferiche. Merito di soluzioni innovative quali la tecnologia CUP&BASE del battistrada, che divide la mescola dell’area della spalla in una parte inferiore e una superiore, con mescole differenziate per massimizzare la resa in termini di aderenza, elevata percorrenza chilometrica e resistenza alle abrasioni.

Non resta certo a guardare un altro big player come Michelin, che per questo 2021 lancia il Power 5, pneumatico sportivo per l'utilizzo su strada che assicura aderenza eccellente su asciutto e bagnato, elevata sicurezza e capacità di trasportare la sportività nel quotidiano. Anche in questo caso, le caratteristiche derivano da un lungo lavoro di ricerca e sviluppo, che ha portato alla creazione di una gomma bi-mescola che, grazie alla Two Compound Technology+ (2CT+) sul posteriore e Two Compound Technology (2CT) sull'anteriore, offre un’ottima aderenza in rettilineo e in curva; allo stesso tempo, il tasso d’intaglio dell'11% e lo pneumatico posteriore con mescole al 100% in silice offrono il massimo divertimento su strade asciutte e un’elevata sicurezza su strade bagnate.