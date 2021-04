Incendio della sfilacciatura: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di estinzione e di smassamento del prodotto interessato dall'incendio sviluppatosi mercoledì mattina, 21 aprile, a Roccapietra in via Cilimo in una ditta di sfilacciatura tessile.

Le fiamme, che hanno praticamente distrutto il magazzino, sono state contenute ed estinte, evitando così che si propagassero agli edifici adiacenti tra cui un'abitazione.

Alle squadre del Comando di Vercelli già operanti, si sono unite quelle del Comando di Novara con ruspe ed escavatori per facilitare le operazioni di bonifica del prodotto contenuto all'interno dei locali interessati dalle fiamme.

Attualmente le operazioni sono ancora in corso.