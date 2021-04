Capriolo salvato dalle acque del canale - FOTO E VIDEO

Salvataggio di un capriolo, nel pomeriggio di giovedì, finito nel canale Vanoni a Carisio.

Nuovo intervento in soccorso degli animali selvatici, per i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, che, solo pochi giorni fa, avevano liberato un altro ungulato rimasto bloccato tra le sbarre di un cancello ai Cappuccini.

Questa volta i soccorsi sono stati richiesti da Carisio: l'animale, probabilmente avvicinatosi al canale per bere, era finito in acqua e non riusciva più a risalire lungo le sponde in cemento che rigimano il corso d'acqua. Grazie al tempestivo intervento della squadra, il malcapitato animale è stato tratto in salvo e, appena recuperato, il capriolo è stato liberato, come si vede in questo ben video.



Sul posto anche gli operatori del consorzio irriguo Ovest Sesia.