Procedure semplificate per autorizzare e ampliare i dehors

Per sostenere bar e ristoranti della città che da lunedì potranno far sedere gli avventori ai tavolini solo negli spazi esterni, il Comune di Borgosesia adotta una procedura semplificata per la concessione dell’utilizzo di spazi esterni adiacenti ai locali.

«Il periodo è difficile e questa riapertura, seppur complicata dalla regola che si può lavorare solo all’aperto, è una boccata d’ossigeno per i titolari di bar e ristoranti – dice l’assessore al Commercio, Costantino Bertona – pertanto, in accordo con il sindaco, ci siamo attivati per consentire loro di sfruttare al massimo gli spazi esterni adiacenti ai loro locali: basterà che facciano domanda all’ufficio comunale del commercio, senza marca da bollo e non sarà necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica, basterà solo il parere favorevole della polizia locale per evitare di creare problemi alla viabilità. Naturalmente sedie e tavolini dovranno essere sistemati in ottemperanza alle regole di distanziamento indicate a livello nazionale».

La domanda dovrà essere inviata dagli esercenti, per via telematica, all’indirizzo commercio.borgosesia@ruparpiemonte.it (tel. 0163 290106) corredata di planimetria, in cui venga riportata l’individuazione schematica del locale in cui si esercita l’attività, devono essere ben evidenziate e quotate l’area esterna eventualmente già autorizzata e quella in ampliamento; sarà utile fornire qualsiasi altra informazione utile a facilitare e velocizzare le verifiche degli uffici competenti.

«Facciamo tutto il possibile per aiutare l’economia nella nostra città – commenta il sindaco Paolo Tiramani – l’auspicio è che questo limite di poter lavorare solo all’aperto possa venire presto superato, grazie a un miglioramento della situazione generale: impegniamoci tutti a rispettare le regole, facciamo scendere la curva dei contagi e aiutiamo l’Italia intera a ripartire con nuovo slancio. Intanto, forza bar e ristoranti: cogliete con spirito imprenditoriale le attuali opportunità ed abbiate fiducia nel futuro. Buon lavoro a tutti!».