Rimosse baracche e roulotte dal diamante di via Monfalcone

Come era stato annunciato la settimana scorsa, nel corso del sopralluogo con il presidente dell'Atc, il Comune ha avviato la rimozione della roulotte e delle baracche abbandonate nella zona di via Monfalcone.

La rimozione, coordinata dalla Polizia locale, permetterà di riportare a una condizione di sicurezza e pulizia la zona del vecchio campo da softball, al momento non più utilizzato, e di risolvere una delle criticità segnalate all'amministrazione comunale dai residenti della zona.

La speranza, ovviamente, è che l'intervento sia in qualche misura risolutivo e che, una volta ripulita, l'area possa tornare a essere utilizzata come luogo di sport e di incontro per ragazzi della zona.