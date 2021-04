Santhià e Pray: medici di famiglia in campo per le vaccinazioni

Scendono in campo anche i medici di famiglia per velocizzare la campagna vaccinale in corso nel vercellese.Nel fine settimana a Santhià e Pray sono in programma giornate di somministrazione mirata rivolte alla fascia di età 70-79 anni: ad accedere al vaccino, ovviamente, saranno persone che hanno ricevuto il messaggio di convocazione da parte dell'Asl.

Ad annunciare la novità è il sindaco Angelo Cappuccio: «La sede vaccinale Alpini, questa settimana si propone, sotto il profilo organizzativo, a pieno regime, infatti la novità del fine settimana è che anche i medici di famiglia di Santhià scenderanno in campo per dare il proprio contributo alle vaccinazioni anti Covid. Il 23 e 24 aprile anche loro saranno impegnati a vaccinare persone nella fascia di età tra i 70 e 79 anni. Inaugurata il 18 marzo, da circa due settimane la sede degli Alpini sta andando a sostituire il centro vaccinale ospitato da gennaio alla Casa della Salute e questo grazie a una macchina organizzativa precisa ed efficiente. L'impeccabile organizzazione messa in piedi grazie al coinvolgimento di Comune, Alpini, Protezione Civile, Gruppo Volontari del Soccorso Santhià, Amos e ovviamente l’Asl ci consente di operare in sicurezza e nel distanziamento; inoltre gli Alpini e i volontari della Protezione Civile sono impegnati nella fase di accoglienza degli utenti evitando assembramenti all’esterno della struttura. Non va infine dimenticato il ruolo della Polizia Locale, del Gruppo Volontari Soccorso Santhià per il pronto intervento ed i Volontari Amos che si occupano dei trasporti gratuiti in sicurezza di coloro che non hanno a disposizione un mezzo dal loro domicilio fino alla sede vaccinale. La collaborazione tra enti pubblici, istituzioni, medici di famiglia e volontariato locale produce sempre ottimi risultati».

Anche in Valsessera, oltre alla Casa della salute di Coggiola, viene aperto domenica 25 aprile il presidio vaccinale di Pray, realizzato grazie alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale. Nel corso della giornata, saranno vaccinate oltre 500 persone: nella sala polivalente di via Sella assicureranno le vaccinazioni, su una decina di postazioni disponibili, il personale dell'Asl Vercelli e i medici di base della Valsessera, che - come è noto - hanno tutti aderito alla campagna vaccinale anti Covid, dimostrando grande sensibilità.

«Da parte della Direzione dell'Asl di Vercelli - si legge in una nota - va un sentito ringraziamento al sindaco Gian Matteo Passuello, ai medici, al personale impegnato nella campagna e ai volontari della Pro loco e della Croce Rossa, che svolgeranno questa attività nella festività del 25 Aprile. Le persone verranno convocate tramite sms inviato dal portale regionale "Il Piemonte ti vaccina", o avvisati dal proprio medico di base. La Casa della salute di Coggiola, infine, continuerà ad essere operativa nei giorni successivi per completare le somministrazioni agli altri residenti della valle».