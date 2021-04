Primo tempo col Lecco: Parità

Pro Vercelli-Lecco

Marcatori: Celjak (L) al 6'; Rolando (PVc) su rigore al 20';

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Auriletto, Masi, Iezzi; Mezzoni (Clemente dall'11'), Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Costantino, Zerbin. A disposizione: Tintori, Scalia, Romairone, Comi, Della Morte, Clemente, Hristov, Esposito, Erradi, Merio, Carosso. All. Modesto.

LECCO (4-3-3): Borsellini; Celjak, Marzorati, Merli Sala, Capoferri; Masini, Bolzoni, Lora; Azzi, Capogna, Iocolano. A disposizione: Pulze, Villa, Mastroianni, Liguori, Malgrati, Marotta, Malinverno, Nannini, Nesta, Raggio. All. D’Agostino.

Arbitro: Bitonti di Bologna

Ammoniti: Gatto della Pro Vercelli; Marzorati, Capoferri, Lora del Lecco

PRIMO TEMPO

Primi minuti: maggior pressione del Lecco, sterile però. Alla prima vera azione la Pro Vercelli si affaccia in area avversaria grazie a quattro passaggi veloci e precisi...

6' minuto: su angolo dalla sinistra di Iocolano, testa di Celjak, smarcatissimo in area. Pro Vercelli 0 Lecco 1.

10': Brutto infortunio a Mezzoni, che urla dopo uno scontro. Primo cambio, dentro Clemente.

Angolo per la Pro, Masi non ci arriva per un soffio.

19': Da Awua a Zerbin, a Costantino e Gatto: atterrato Gatto, rigore. Batte Rolando che spiazza il portiere e mette dentro alla sua sinistra: 1 a 1. E per Rolando sono 11 gol.

Fallaccio di Marzorati di Costantino, punizione e Modesto infuriato: gioco troppo duro, ma duro duro, del Lecco.

34': Pro Vercelli disinvolta, il Lecco colleziona fallacci e ammoniti.

43': punizione di Iocolano, niente di che, Saro, impreparato, respinge un po' alla cavolo, fortuna che nessuno del Lecco ne approfitti per fare danno.