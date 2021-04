Le pagelle della Pro (vista contro il Lecco)

Brutta cosa, oggi, fare le pagelle, comunque. La squadra non si è potuta allenare e qualcuno che ha giocato magari non avrebbe dovuto, ma tant'è...

SARO: 6

Anche lui oggi di qualcosa ha risentito. Meno brillante, insomma.

AURILETTO: 5,5

Parte bene, con belle chiusure. Meno convincente nella ripresa e piuttosto inconcludente negli affondi in area avversaria.

MASI: 5,5

Rigore a parte, non ha giocato male, ma oggi, grazie alla sua esperienza, avrebbe dovuto fare di più.

IEZZI: 6,5

95 minuti di lotta continua. Uno dei più positivi.

MEZZONI: ng

(Peccato che si sia infortunato: si vedeva che era in forma)

CLEMENTE: 5,5

Poco incisivo sulla fascia

AWUA: 7

Ha giocato con il cuore, ha giocato bene. Corsa e passaggi di qualità. La nota più lieta.

EMMANUELLO: 5

Non era in forma e quindi abbiamo visto giocare la sua controfigura.

GATTO: 6

Procura il penalty poi gioca un po' si vede e un po' no. Tenta però di ravvivare le azioni con qualche giocata.

ROLANDO: 6

Gran partenza e gran rigore. Nella ripresa scompare.

ZERBIN: 5,5

Lotta, ma il saltatore di giocatori come fossero birilli è solo un ricordo (ovvio: deve tornare a esserlo).

COSTANTINO: 6

Combatte allo spasimo su ogni pallone. Becca botte e lo guardano a vista in due.

COMI: n.g.

DELLA MORTE: n.g.

MODESTO: n.g.

Ha allenato una squadra fantasma, causa Covid. O meglio: non ha potuto allenare la squadra, come avrebbe voluto. Quindi nessun voto, oggi. Si è sgolato, con un pizzico di determinazione e di fortuna almeno un pari ci sarebbe stato tutto. Resta una domanda: non è c he il Covid abbia condizionato la squadra anche a livello mentale?