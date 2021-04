A fuoco il magazzino di una sfilacciatura - FOTO

Incendio nel locale magazzino di una sfilacciatura, nella tarda mattinata di mercoledì. Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia, della Sede Centrale di Vercelli e dei distaccamenti volontari di Cravagliana e di Romagnano Sesia sono intervenute in località Roccapietra di Varallo, in via Cilimo per l'incendio di un fabbricato adibito a sfilacciatura.L'incendio ha interessato il magazzino della ditta.

L'intervento è valso all'estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza di tutta l'area interessata: cause e ammontare dei danni sono in fase di accertamento.