Sgambatoi più curati e una nuova area per cani vicino all'ospedale

Via libera, all'unanimità, per la mozione presentata dalle consigliere comunali Tullia Babudro e Donatella Demichelis (Cambiamo!) sugli sgambatoi cittadini. La proposta era stata presentata per chiedere al Comune di effettuare una serie di miglioramenti e di manutenzioni nelle aree create negli anni scorsi e che purtroppo patiscono i danni causati, spesso, dalla scarsa attenzione degli utenti.

Tutti favorevoli alla proposta: maggioranza e opposizione hanno convenuto sulla necessità di potenziare luoghi che, per gli amanti degli animali, sono punti di riferimento per il loro benessere. E, in più sono arrivati anche ulteriori suggerimenti: Roberto Scheda ha fatto notare come una recente legge consenta di seppellire le ceneri degli animali di compagnia all'interno dei loculi di famiglia e ha invitato il Comune a valutare l'adozione di tale opportunità; Gianni Marino ha suggerito di organizzare corsi e di sensibilizzare i proprietari a una maggiore attenzione sul tema delle deiezioni, Alberto Fragapane ha ricordato che già in passato erano stati organizzati corsi molto seguiti per valorizzare gli sbambatoi.

Dal canto suo l'assessore Patrizia Evangelisti, che ha assicurato il proprio accordo rispetto ai tempi della mozione, ha ricordato che, in questi giorno, sono iniziati alcuni interventi di sistemazione di sgambatoi che versavano in situazione particolarmente critica e che, nelle intenzioni dell'amministrazione c'è la realizzazione di una nuova area nella zona dell'ospedale a servizio di una vasta area di città che, al momento, non offre questo servizio.