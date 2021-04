Prestigiosa onorificenza per il dottor Silvio Borré (e per altri vercellesi e valsesiani)

Importanti riconoscimenti sono stati attribuiti dal Presidente della Repubblica, su indicazione del Consiglio dei Ministri, a cittadini che operano sul nostro territorio, e che si sono distinti nell’esercizio delle loro funzioni.

Sul territorio della provincia di Vercelli, è stato attribuito il titolo di Commendatore al dottor Silvio Borrè, direttore di Malattie infettive del Sant’Andrea; al prefetto Francesco Garsia (Grand'Ufficiale). Altre importantanti onorificenze sono andate a Roberto Bertone, punto di riferimento della Protezione civile piemontese, e a Nando Lombardi, a lungo alla guida dell'Ascom provinciale ed ex presidente della Fondazione Crv.

Ma sul territorio sono stati numerosi i vercellesi, il cui impegno è valso un riconoscimento dal Presidente della Repubblica.

«Faccio le mie congratulazioni al dottor Borrè – dice il parlamentare Paolo Tiramani –: una figura di riferimento per tutto il nostro territorio in quest’anno di pandemia: la sua professionalità ed umanità hanno costituito un prezioso fiore all’occhiello per l’Asl VC e per tutti i cittadini colpiti dal virus, tra i quali molti valsesiani, che conservano di lui e della sua equipe un ricordo pieno di stima e di riconoscenza».

La Gazzetta Ufficiale riporta anche i nomi di due personalità attive a Borgosesia: il Comandante della Stazione dei Carabinieri, maresciallo maggiore Antonio Marini, che è stato nominato Cavaliere della Repubblica e il direttore dell’Orchestra di Fiati di Borgosesia, maestro Giancarlo Aleppo, nominato Ufficiale.

«Ho personalmente segnalato queste due figure – commenta il sindaco di Borgosesia – per il valore del servizio prestato sul nostro territorio, ciascuno nel proprio ambito professionale. Sono molto lieto che, dopo le opportune verifiche, le mie segnalazioni siano sfociate nell’attribuzione di importanti onorificenze, che sottolineano l’importanza del ruolo svolto dal comandante Marini e dal maestro Aleppo nella nostra città, il primo come custode della sicurezza dei nostri cittadini ed il secondo come promotore di cultura attraverso la musica».