Modesto: «Cercare alibi non serve a niente»

Tante domande a Francesco Modesto, oggi (inviate via mail, così vuole il protocollo anti covid), ma alla fine la realtà è nota a tutti: domani contro il Lecco scenderà in campo una squadra dimezzata o quasi e che non ha potuto allenarsi come sempre.

Giorni fa i tifosi scrivevano: Le ultime quattro partite le dobbiamo vincere tutte.

Alla luce degli ultimi avvenimenti un tifoso (ci) ha scritto: Firmerei per un pareggio.

Modesto sorride. «Non firmo mai per un pareggio, dice.»

E anche oggi, non cerca alibi il mister della Pro Vercelli.

«Gli alibi ci sarebbero sempre. A volte mandi in campo un giocatore che ha problemi, solo che all'esterno non si sa... Gli alibi nel calcio non servono a niente.»

L'espressione, però, non è quella di sempre. Che Modesto sia preoccupato glielo si legge in volto.

«La prima preoccupazione è stata per la salute dei ragazzi. I sintomi sono lievi, da questo punto di vista adesso siamo sereni. Certo, allenare i giocatori singolarmente, come previsto dai protocolli, è tutta un'altra cosa. I ragazzi, insomma, hanno mantenuto una buona condizione.»

Chi giocherà domani?

«Ho a disposizione una rosa valida, so che chi giocherà darà il massimo. Non ci saranno stravolgimenti di ruoli. Il Lecco è una squadra importante, che merita rispetto. Durante la gara vedremo che gara sarà, se qualcuno sarà stanco faremo i giusti avvicendamenti, se ci sarà da soffrire soffriremo.»

La conclusione.

«Se siamo qui a parlare di posizioni di play off vuol dire che fino a oggi abbiamo fatto bene. E i ragazzi vogliono continuare a a fare bene, ci credono insomma.»

Come ci crede lui, nonostante tutto. Nonostante gli alibi.