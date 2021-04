Addio alla mamma di don Jarek: l'affetto dei parrocchiani per il loro sacerdote

Lutto per le parrocchie di Brusnengo, Masserano, Curino, oltre che Caraceto e Rongio, frazioni rispettivamente di Brusnengo e Masserano. All'età di 92 anni, domenica 11 aprile, durante la Divina Misericordia, festa religiosa istituita da Papa Giovanni Paolo II, è mancata Bronislawa, la mamma di don Jarek Dobkowsky, sacerdote salesiano polacco in servizio nelle cinque parrocchie. Don Jarek è assai conosciuto non solo nella zona dove sta operando come sacerdote, ma anche a Gattinara e Lozzolo dove ha operato per tanti anni al fianco dei parroci e dove si è sempre fatto apprezzare per la spontaneità.

A causa della pandemia, negli ultimi mesi di vita della sua mamma, che tanto lo aveva incoraggiato nella sua vocazione, don Jarek non ha potuto starle vicino, ma è riuscito a darle l'ultimo saluto. Martedì 13 aprile, a Augustow, nel nord-est della Polonia, don Jarek ha celebrato il funerale della sua mamma.