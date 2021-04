Via Pisa, fiamme nel locale motore trasformato in abitazione

Incendio in un vano motore di un ascensore dismesso e trasformato in abitazione di fortuna.

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di martedì, per un incendio scoppiato intorno alle 16.30 in via Pisa.

La squadra della centrale è intervenuta per l'incendio di un vano motore di un ascensore fuori uso utilizzato come abitazione.

Il rogo è stato spento grazie al tempestivo intervento ma la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio ha richiesto lungo lavoro. Le cause da sono ancora da accertare.