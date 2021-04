Corsa alla B, giochi ancora aperti. Novara verso i Playoff

A distanza di 180 minuti regolamentari al termine del torneo si è conclusa la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C girone A. Tra due partite il sipario calerà sulla competizione ma, fino al triplice fischio, le emozioni non mancheranno: resta viva ed aperta la corsa alla promozione diretta, ai Playoff ed anche la corsa per i Playout non è ancora ben definita. Vincono Como ed Alessandria, il Renate torna ai tre punti, il Lecco pareggia ed il Novara si candida per i Playoff.

Giocano tutte, ma non la Pro

Ad aprire la giornata è stata la gara, terminata con il punteggio di 1-1, tra Lecco ed Olbia. A passare in vantaggio sono i sardi che, con Cocco, al minuto 71, sono riusciti a sbloccare il match. Risponde subito presente i padroni di casa che, dopo pochi minuti dopo lo svantaggio, pareggiano i conti con Celjak. I lombardi arrivano a quota 57 punti e collezionano il sesto slot disponibile. L’Olbia, dopo il pareggio, si porta a 45 punti (lasciandosi alle spalle le acque movimentate) e trova il dodicesimo posto. Vince il casa il Grosseto per 2-1 contro la Pro Sesto: è Gualdi a portare, al minuto 36, in vantaggio gli ospiti. I toscani reagiscono e con Piccoli (nei secondi finali del primo tempo) pareggiano i conti. È poi però Galligani, freddo dal dischetto del rigore, a ribaltare il match e regalare tre – preziosi – punti al Grosseto. Al termine della gara i toscani conquistano 48 punti e si portano all’undicesimo posto (a pari merito con il Novara). È sempre più complessa la situazione della Pro Sesto: diciassettesimo posto e solamente 39 punti conquistati. Non si è giocata, per via dell’alto numero di positività al Covid19, la gara tra Pontedera e Pro Vercelli.

Vince, e convince, in rimonta, la capolista Como: i lombardi affossano il Livorno e vedono la B sempre più vicina. A passare in vantaggio, in pieno recupero del primo tempo, però sono i padroni di casa con Dubickas. Gli ospiti reagiscono e con Max Gatto (minuto 49) pareggiano la gara. Gabrielloni, al minuto 63’, sfrutta una leggerezza dei difensori toscani e sigla – di rapina – la rete del definitivo raddoppio, e vantaggio, del Como. Il Livorno, dopo la sconfitta, resta ultimo in classifica con soli 25 punti. Gli ospiti, dopo la ventunesima vittoria, volano a 69 punti e mantengono la testa del campionato. Crolla in casa per 1-3 il Piacenza di Scazzola nella complessa gara contro l’Albinoleffe. Gelli (minuto 12) e Borghini (minuto 29) sbollano il match e portamo gli ospiti sul doppio vantaggio al termine dei primi 45’. Scazzola riapre la gara con De Respinis (minuto 57) ma Tomaselli, sei minuti dopo, gela il Piacenza: gol e vittoria bergamasca assicurata. Al termine della gara i padroni di casa, nonostante la sconfitta, restano a 43 punti e trovano la quattordicesima posizione. La mina vagante Albinoleffe, dopo la tredicesima vittoria, vola a quota 53 e trova il settimo slot disponibile.

Esce vittorioso il Renate dopo la vittoria casalinga per 2-1 nella complicata gara contro la Juventus U23. Sono i bianconeri, con Aké al minuto 17, a passare in vantaggio. Sono però Possenti (minuto 26) e Maistrello (al cinquantesimo) a pareggiare e ribaltare la gara. I lombardi, dopo essere tornati alla vittoria, si portano a 61 punti e trovano la quarta posizione. I bianconeri restano sempre in zona Playoff: nono posto e 48 punti collezionati durante la stagione. È la Carrarese ad uscire vittoriosa dal derby toscano contro la Lucchese: 3-1 il finale. A sbloccare la gara è Manzari (minuto 28 su rugore), il raddoppio è di Pisco (minuto 79) ed il definitivo ko è sempre, ad opera, dell’ispiratissimo Piscopo: doppietta per l’attaccante della Carrarese. La Lucchese trova, al novantesimo, la rete della bandiera con Panati. Dopo la vittoria i padroni di casa volano a 43 punti e trovano la quindicesima posizione. Resta diciannovesima, con 28 punti, la Lucchese.

Pareggiano 1-1 Giana Erminio e Pro Patria: Perico, al minuto 28, porta in vantaggio la Giana ma è poi Kolaj (minuto 59) a pareggiare i conti. Gli ospiti hanno la possibilità di passare in vantaggio al settantesimo: Nicco, però, sbaglia il rigore ed il match finisce in parità. I padroni di casa arrivano a 40 punti e trovano il sedicesimo slot disponibile. Gli ospiti raggiungono quota 57 e restano quinti in classifica. Vince in casa l’Alessandria di Moreno Longo (candidata alla promozione diretta) per 1-0 contro la Pergolettese. È Casarini, al minuto 26, a regalare tre preziosissimi punti ai Grigi. I ragazzi di Longo, dopo la vittoria, restano secondi ma raggiungono 68 punti (a meno uno dal Como). Gli ospiti, nonostante la sconfitta, restano a quota 43 e trovano la tredicesima posizione. Vince 3-2, in casa, il Novara nel big match salvezza contro la Pistoiese. Gli Azzurri, nel primo tempo, siglano tutte e tre le reti della gara: Malotti (minuto 22) e la doppietta di Lanini (minuto 41 e 43) regalano un ottimo intervallo ai padroni di casa. Gli ospiti provano a reagire ed accorciano le distante: Stoppa (minuto 71) e Baldan (minuto 85) provano a riaprire il match; senza fortuna. Gli Azzuri restano in piena zona Playoff: decimo posto e 48 punti conquistati. La Pistoiese, dopo la sconfitta, resta diciottesima con soli 31 punti accumulati durante il campionato.