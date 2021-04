Corsaro: "Con De Ruggiero se ne va un sindaco e un uomo di valore"

"Se ne è andato un altro sindaco, una persona di valore. Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo, con grande affetto, alla famiglia di Nicola De Ruggiero e alla comunità di Rivalta di Torino per la perdita dell'uomo, del sindaco e del professionista. Oggi, con la sua scomparsa, Rivalta e il Piemonte sono indubbiamente più poveri". Così il sindaco di Vercelli e presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro, a nome del comitato direttivo dell’associazione dei Comuni.

De Ruggiero, 67 anni, già consigliere e assessore della Regione Piemonte, era medico di base. L'anno scorso aveva annunciato pubblicamente la sua malattia in diretta Facebook. Negli ultimi mesi, aveva tentato di reagire alla malattia garantendo la sua presenza in Comune in ogni occasione utile, nonostante l'emergenza Covid.

“Ho avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarne personalmente le doti quando era assessore regionale all'ambiente - conclude Corsaro -. Sono profondamente dispiaciuto, il ricordo che ho di lui è di un amministratore sensibile e attento ai bisogni del territorio. L'Anci esprime, dunque, profonda vicinanza all'amministrazione e alla comunità rivaltese e lo fa anche a nome delle altre associazioni di rappresentanza degli enti locali attive sul territorio".

In queste ore Uncem, Ali e UPI Piemonte si sono unite ufficialmente al messaggio di cordoglio lanciato dell'ANCI regionale.