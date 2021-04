IL commosso ricordo di Nicola De Ruggiero scritto dal consigliere regionale, nonché amico e compagno di tante battaglie, Marco Grimaldi

Oggi è un giorno tristissimo per tutta la comunità di Sinistra Italiana e per molti altri compagni e compagne di strada che hanno fatto parte della nostra storia. Un compagno amato e prezioso ci è stato portato via, non dal Covid, ma da un altro male che troppe volte non è possibile combattere: il cancro.

Nicola De Ruggiero, Sindaco di Rivalta, medico, da sempre impegnato nella sinistra, se n'è andato questa notte.

Nicola era un uomo generoso, che tutti e tutte abbiamo incontrato nelle strade e nelle piazze in cui si facevano banchetti e volantinaggi per intere giornate, perché lui era così: sempre “di turno”, sempre “engagé”; un amico che tutti e tutte abbiamo abbracciato perché era un uomo caloroso, partenopeo fino al midollo, amabilmente fisico; un compagno con cui ciascuno di noi almeno una volta si è fatto una risata, una chiacchierata, una bevuta, perché sapeva che la militanza non può essere se non è fatta di amicizia, momenti conviviali, buonumore, umorismo. Sindaco, consigliere regionale, assessore regionale all'ambiente: la sua esperienza di rappresentante nelle istituzioni e amministratore pubblico è stata lunga e apprezzata.

Ci mancherai tanto Nic, le assemblee non saranno mai più le stesse senza i tuoi interventi intelligenti e a tratti spassosi, le campagne elettorali ci sembreranno molto più tristi senza la tua carica. Fino all'ultimo hai mandato noi compagni e compagne, così come ai tuoi concittadini di Rivalta, messaggi di speranza. Purtroppo ci sono alcune battaglie in cui non bastano la generosità e la passione. Tutti hanno sperato almeno una volta in questi mesi che il tuo ottimismo e il tuo sorriso potessero distruggere anche questo male infame. Lasci un vuoto enorme, ma la tua risata e la tua forza saranno sempre parte di ciascuno di noi. Addio Sindaco, Segretario, amico, compagno, era impossibile non volerti tanto, ma tanto bene.