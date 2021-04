Torino, tangenziale bloccata: protesta contro le riaperture "a singhiozzo" dell'ultimo dpcm [FOTO E VIDEO]

La manifestazione ha preso il via all'altezza di Rivoli, non lontano dall'Ikea di Collegno. E da lì si è propagata a pioggia su tutta la tangenziale. I manifestanti si sono messi in testa a un lungo corteo di auto che, volenti o meno, si sono trovate costrette a partecipare al corteo, bloccate o perlomeno rallentate dal traffico volutamente imbrigliato dal cordone delle auto dei manifestanti che procedono a passo d'uomo. Si registrano disagi anche all'altezza dell'interporto.

Un'auto è uscita di strada, mentre un'altra vettura è stata speronata da un camion che voleva proseguire la corsa. Sul posto carabinieri e polizia stradale.

La situazione del traffico è ovviamente congestionata e l'intenzione dei manifestanti è quella di bloccare l'interporto.