Politica piemontese in lutto: addio all'ex assessore regionale Nicola De Ruggiero

Il mondo politico piemontese dice addio a Nicola De Ruggiero, sindaco di Rivalta ed ex assessore all'Ambiente nella giunta regionale guidata da Mercedes Bresso. Aveva 67 anni e da alcuni mesi combatteva un tumore, come lui stesso aveva annunciato lo scorso gennaio.

Ad annunciare il decesso è stato, con un video sul profilo Facebook dell'Amministrazione comunale, il vicesindaco Sergio Muro: "Negli ultimi giorni le condizioni di salute del nostro sindaco si sono improvvisamente aggravate - dice - e poche ore fa è venuto tristemente a mancare". "Il primo cittadino - afferma Muro - stava combattendo con forza tenacia e ottimismo una difficile battaglia contro il male che lo aveva colpito alla fine dello scorso anno. Questa notizia ci rattrista ci lascia sgomenti e con un vuoto profondo nei prossimi giorni di intesa con la famiglia organizzeremo il saluto che merita di ricevere e che siamo certi Rivalta vorrà tributargli".

Laureato in Medicina con una specializzazione in Malattie Infettive e Sanità Pubblica, De Ruggiero era dirigente della Asl To 3 ed era già stato sindaco di Rivalta dal 1993 al 2002 e assessore all'Ambiente della Regione Piemonte dal 2005 al 2010 nella Giunta di Mercedes Bresso. Nel vercellese sono molti a ricordarlo: all'inizio della carriera di medico aveva lavorato all'ospedale di Santhià, poi, negli anni dell'assessorato, era spesso stato a Vercelli, soprattutto per le questioni legate all'inceneritore.

Pubblicando una foto risalente, forse al 2008, Fabrizio Finocchi - all'epoca assessore provinciale all'Ambiente - ricorda la collaborazione tra i due enti e ricorda soprattutto una persona corretta e onesta: «Eravamo in un scuola per promuovere l'uso dell'acqua potabile da rubinetto, per diminuire la plastica in giro. Al tempo Nicola era Assessore Regionale all'Ambiente e io Assessore Provinciale all'Ambiente. Ho avuto con lui - anche se eravamo su sponde politiche diverse - un bel rapporto di collaborazione. Attualmente ricopriva per la terza volta la carica di sindaco della sua amata Rivalta dove era stato medico di base. Era un uomo onesto, corretto, sinceramente attaccato alle istituzioni e con un alto senso del dovere. Vive nel ricordo».

«Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola De Ruggiero - scrivono i consiglieri regionali del Partito Democratico - La notizia della sua morte lascia in noi una grande tristezza e un vuoto profondo. Lo ricordiamo con affetto per l’impegno profuso nelle Istituzioni e nella politica, per la sua intelligenza e per la sua dedizione. Mancheranno il suo coraggio e la sua determinazione. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore».