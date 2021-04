Tragico incendio a Brusnengo intorno alle 3.30 di questa notte, 19 aprile. Dalle prime ricostruzioni un giovane è rimasto gravemente ustionato in un rogo scoppiato in un distributore di benzina sulla Provinciale 142.

L'uomo è stato portato alla rianimazione dell'ospedale di Biella e molto probabilmente verrà trasportato in elicottero al Cto di Torino. Sul posto Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco che stanno lavorando per far luce sulla vicenda.