Addio a Sergio Villarboito: Olcenengo perde un punto di riferimento

Olcenengo dice addio a Sergio Villarboito, 80 anni, a lungo elettricista e uomo conosciutissimo nella comunità per i molteplici impegni in campo sociale. Per molti anni Villarboito è stato presidente della Fidas, l'associazione dei donatori di sangue, promotore di tante iniziative sportive e attivo organizzatore del tradizionale pellegrinaggio che unisce le comunità parrocchiali di Olcenengo e Salussola.

Una persona che ha dato tanto alla sua comunità, come ricorda la sindaca del paese, Maria Grazia Ranghino. «La nostra piccola comunità di Olcenengo - dice a nome dell'intera amministrazione - ancora una volta è colpita da un lutto. Partecipiamo al dolore di Massimo Villarboito e della sua mamma Bruna per la perdita del nostro caro Sergio. Per tanti anni è stato l’elettricista del paese sempre disponibile per tutti. Ma vogliamo ricordarlo soprattutto per il suo impegno come presidente Fidas - donatori di sangue - sezione di Olcenengo durato tanti anni. Sergio è stato sempre attento a portare avanti questo suo impegno nel migliore dei modi cercando di far capire soprattutto ai giovani l’importanza del gesto della donazione».