Una giovane di 21 anni vive grazie al cuore di Isabel

La sua allegria, la sua voglia di vivere, il suo entusiasmo resteranno per sempre nei ricordi di chi l'ha conosciuta. E, tra i tanti gesti di generosità che hanno caratterizzato la vita di Isabel De La Cruz Rodriguez, la catechista di 39 anni morta dopo essere stata colpita da un malore mentre stava facendo lezione in dad, c'è anche quello di aver donato a una giovane cardiopatica di 21 anni la speranza di poter avere un futuro.

Dopo che il malore che l'aveva colpita si era rivelato in tutta la sua drammatica gravità, la famiglia della catechista aveva infatti accettato di donare gli organi di Isabel. E, nel corso della messa celebrata domenica 18 aprile in San Paolo, la parrocchia dove la donna era attiva volontaria e catechista, il parroco don Ettore Esposito ha chiesto una preghiera speciale «per le persone che gli organi donati dalla nostra cara Isabel stanno aiutando a vivere meglio. In particolare, per la ragazza di 21 anni che ha ricevuto il suo cuore».

Tra i fedeli presenti in chiesa anche la mamma di Isabel, tornata a Vercelli dalla città in cui vive per partecipare al momento di ricordo di una giovane donna che ha lasciato un grande vuoto e tanti insegnamenti.