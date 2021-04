Piazza Antico Ospedale: avrà un nome l'area rinata nel cuore di Vercelli

Via libera, dalla Commissione Toponomastica e dalla Giunta comunale, all'intitolazione di Piazza Antico Ospedale. E' questo il nome che il sindaco Andrea Corsaro ha proposto per la grande area ricavata dalla trasformazione del vecchio parcheggione e valorizzata dalla ristrutturazione dell'ex-18, dell'Ospedaletto, di San Pietro Martire, della Manica delle Donne, della ex Farmacia e della facciata interna del Salone Dugentesco. Tutti edifici che, per secoli, hanno costituito locali di pertinenza dell'Antico Ospedale Maggiore di Sant'Andrea e che oggi tornano a vivere come luoghi di cultura, creatività e inclusione sociale. E, del resto, fino al secondo dopoguerra, anche quella che, entro breve, si chiamerà Piazza Antico Ospedale, ospitava gli edifici a uso sanitario poi in gran parte abbattuti dopo la costruzione dell'attuale nosocomio.

«La commissione toponomastica ha accolto questa proposta che tiene conto della figura di Guala Bichieri e della storia di un luogo che nell'ultimo decennio è stato recuperato e che stiamo restituendo a una nuova vita», dice il sindaco, Andrea Corsaro, che aveva annunciato qualche mese fa la decisione dare questo nome al piazzale.

La cerimonia ufficiale di intitolazione avverrà a conclusione dell'iter burocratico e non appena le condizioni epidemiologiche consentiranno di organizzare una manifestazione pubblica in tutta sicurezza.

Sempre nel corso della Giunta è stata anche ratificata la proposta di intitolare la sala stampa della sede della Pro Vercelli ad Alberto Dalmasso, giovane cronista morto nel 2016 a solo 27 anni per le conseguenze di una grave patologia cardiaca con la quale aveva convissuto fin da ragazzo. Anche per Alberto Dalmasso, grande tifoso della Pro, che seguiva per il giornale La Sesia, verrà organizzato un adeguato momento di ricordo in occasione dell'intitolazione.