Mokaor, al Alessandria bottino pieno

Nel match contro l’Alessandria Volley la Mokaor ha rispettato il pronostico conquistando i tre punti in palio.

La gara non è stata semplicissima, ma le bicciolane hanno stretto i denti portando a Vercelli una buona vittoria.

La Mokaor scende in campo con: Patrucco in palleggio, Prinetti opposta, Bertinazzi e Macellaro centrali, Leotta e Comello ali con Paggi libero.

In questo set le bicciolane si portano subito in vantaggio, costringendo le avversarie ad inseguire senza però mai arrivare ad impensierire la Mokaor, che vince il periodo per 25/21.

Da segnalare in questa frazione sul punteggio di 14-9, la capitana Bertinazzi in un’azione di muro si infortunava al dito abbandonando l’incontro sostituita da Bertolone, sino a fine gara.

Nel secondo set la Mokaor va in trance mentre l’Alessandria invece reagisce.

I mister Vigliani e Gherardi provano a correggere la formazione inserendo Borrini in palleggio per Patrucco leggermente infortunata e Zambotti al posto di Prinetti, che rimarranno in pianta stabile sino alla fine della partita.

Purtroppo questo non basta, ma pur avvicinandosi alla fine alle mandrogne, le bianconere non riescono nel recupero, permettendo alle padrone di casa di conquistare la frazione per 25/23, con i 12 errori punto commessi dalle vercellesi che sono stati determinanti.

Tra il secondo ed il terzo set i tecnici danno una bella strigliata a Comello e compagne, che scendono in campo questa volta con un’altra determinazione ed anche con Mosso chiamata in causa a consolidare la fase difensiva nei giri dietro assieme a Paggi.

Infatti nei restanti due periodi, la Mokaor, non rischia più nulla, tanto che sempre in vantaggio chiuderà le frazioni sul 25/16 e 25/18, vincendo l’incontro per 3-1.

Adesso la Mokaor è attesa ad un tour de force con la disputa di tre partite in sei giorni.

Si inizia giovedì 22 aprile alle ore 20.45 alla Bertinetti nel match clou con Occimiano.

Proseguirà sabato 24 ad Ovada alle ore 20.45

Per concludere martedì 27 alle ore 20.30 in casa con Alessandria.

ALESSANDRIA VOLLEY - MOKAOR VOLLEY 1- 3 (21-25 25-23 16-25 18-25 )

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI: Bertinazzi (K) (2), Bertolone (4), Breda (L2), Patrucco (1), Comello (11), Leotta (17), Prinetti (4), Macellaro (8), Zambotti (6), Mastronardi, Borrini (6), Mosso, Paggi (L1).

ALL: Gherardi, Vigliani