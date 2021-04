Sanità in lutto: addio al professor Marco Cottafavi

Biellese e mondo della sanità in lutto per la morte del professor Marco Cottafavi, spirato nei giorni scorsi a 95 anni. Medico chirurgo e ginecologo di assoluta competenza, si era laureato giovanissimo all'Università di Milano con il massimo dei voti e, dopo esser stato assistente di diversi luminari, ha prestato servizio in vari ospedali in tutto il Piemonte. Per diversi anni è stato il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia all'Ospedale di Biella, ma aveva guidato a lungo anche lo stesso reparto dell'ospedale di Gattinara.

«Mio fratello era davvero impeccabile nella sua professione – ricorda il gemello Francesco – Con le persone ci sapeva fare; inoltre era un uomo di assoluta serietà e immensa cultura, unita ad una gran riservatezza». Lascia nel dolore la moglie Licia, gli amici carissimi, i nipoti e i parenti tutti. Il funerale, realizzato dalle Onoranze Funebri Defabianis, è stato celebrato a Biella sabato 17 aprile nella chiesa parrocchiale di San Paolo. La salma riposa ora accanto ai suoi cari nella tomba di famiglia del cimitero monumentale di Milano.