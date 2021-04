"C'è past@ per te": dai laboratori dell'Alberghiero i pranzi per chi è in difficoltà economica

“C’è Past@ per Te” è un progetto nato dalla collaborazione tra Comune e Istituto Alberghiero, un’importantissima iniziativa per stimolare in modo concreto negli studenti il senso di solidarietà, di cooperazione e soprattutto di utilità.

Il Comune di Gattinara per far fronte alle problematiche causate dalla crisi economica che hanno colpito le fasce più deboli della società ha ideato sin dal 2014, per sostenere nell’immediato le famiglie e le persone in difficoltà, il progetto “Buon Samaritano” per il recupero del cibo non consumato nelle mense scolastiche e la sua distribuzione alle persone bisognose. Purtroppo l’emergenza pandemica che si è diffusa nel corso del 2020 e che continua ancora ha profondamente segnato le comunità in diversi aspetti del tessuto socio-economico, causando un’emergenza economica ancora più significativa soprattutto per le fasce deboli.

In questo contesto a seguito dell’emergenza sanitaria vi è stata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e, quindi, delle mense scolastiche con la conseguente sospensione dell’attività del progetto sociale “Buon Samaritano”.

Per far fronte a questa situazione è stato proposto dall’Istituto Alberghiero di Gattinara, grazie all’interessamento del professor Dante Delzanno, un nuovo progetto per la preparazione di pasti durante i laboratori tecnico-pratici, da distribuire alle persone in difficoltà, iniziativa che ha la duplice valenza: didattica e sociale.

La preparazione dei pasti avverrà quotidianamente in linea calda o fredda (con abbattimento di temperatura) e successiva rigenerazione al proprio domicilio in contenitori mono-porzione da asporto con ritiro presso l’Istituto Alberghiero a un’ora prestabilita.

«Ringrazio il professor Delzanno ideatore del progetto e la professoressa Donatone, dirigente scolastico - commenta il sindaco Daniele Baglione – per aver proposto questo importante progetto, che ha valenza didattica, sociale ed è replicabile in altri Istituti alberghieri e Comuni».

Il progetto viene avviato in fase sperimentale, ma potrà proseguire anche negli anni a venire.

«Questo progetto – spiega con soddisfazione la dirigente scolastica Patrizia Donatone – oltre a confermare gli ottimi rapporti con il Comune di Gattinara, vuole favorire lo sviluppo empatico della personalità nei ragazzi e anche permettere loro la conoscenza di realtà locali. L’attività proposta scaturisce dall’accordo siglato con il Comune e prevede una serie di attività concrete che coinvolgono gli studenti delle aree Cucina, Sala e Ricevimento, permettendo una reale integrazione dei diversamente abili».

I menu saranno redatti di concerto dagli insegnanti tecnico pratici coinvolti con le classi e i pasti saranno preparati nei laboratori dell'Istituto in orario di pratica dalle classi terze e quarte e una volta a settimana anche dai ragazzi diversamente abili dell'istituto che già si sono distinti negli anni passati con il progetto “Cuochi d’artificio”, ovviamente coadiuvati e seguiti dai relativi docenti tecnico pratici e di sostegno.

«Il tutto - conclude la dirigente - si svolgerà rispettando scrupolosamente i protocolli igienico sanitari durante tutte le fasi della produzione pasti e, tra l’altro, i laboratori scolastici potranno restare aperti, secondo gli attuali d.p.c.m., in deroga anche nei momenti di “zona rossa”».